Nasze zdrowie psychiczne, czyli suma wszystkich strachów

Mamy o trzydzieści procent więcej rozpoznań lękowych i depresyjnych - alarmuje prof. Jerzy Samochowiec, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Był jednym z panelistów konferencji „Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji. Model telemedyczny w dziedzinie psychiatrii" zorganizowanej w Novotelu przez dyrekcję szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie.

- Przyszłość psychiatrii jest dynamiczna. Musimy dostosować się do dynamicznie zmieniających się warunków - mówił w rozmowie z „Kurierem" prof. Samochowiec. - Z jednej strony są to czynniki społeczne, z drugiej - zdobycze techniki. Internet, porady online, VAR w psychiatrii - to na pewno krok do przodu. Ale nie możemy się tym zachłystywać. Bo w psychiatrii były już takie momenty, że robiliśmy trzy kroki do przodu i jeden wstecz.

Uczony podkreślił, że bezpośredni kontakt z pacjentem jest najważniejszy, ale teleporady mogą być wygodnym narzędziem uzupełniającym. Bo w niektórych okolicznościach jedyną alternatywą dla zdalnej

...