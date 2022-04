Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku poszukuje uczestników. Zwycięskie regaty „Daru Pomorza”

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku przygotowuje się do upamiętnienia 50. rocznicy zwycięstwa załogi „Daru Pomorza" w regatach Operation Sail. Muzealnicy poszukują uczestników tego historycznego rejsu. Chcą razem z nimi ponownie wejść na pokład i udać się we wspomnieniową, sentymentalną podróż. W zwycięskim rejsie brali udział również młodzi ludzie z Pomorza Zachodniego. Muzeum liczy także na ich zgłoszenia.

Biała Fregata

„Dar Pomorza", nazywany też Białą Fregatą, to trzymasztowy żaglowiec szkolny, zakupiony przez społeczeństwo Pomorza w 1929 roku dla Szkoły Morskiej w Gdyni.

Zbudowano go w 1909 roku w stoczni w Hamburgu, na zamówienie Deutscher Schulschiff Verein, a nosił nazwę „Prinzess Eitel Friedrich". Po I wojnie światowej został przekazany do Francji w ramach reparacji wojennych. W lipcu 1929 roku fregatę kupił polski Komitet Floty Narodowej i inne organizacje, poszukujące jednostki, która mogłaby zastąpić szkolny żaglowiec „Lwów". Początkowo nazwano ją „Pomorze". Z trudnościami (omal nie zatonęła w Zatoce Biskajskiej) przeholowano do duńskiej stoczni w

