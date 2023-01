Na Skolwinie można zrobić coś dobrego…

Rozmowa z Piotrem Klepczarkiem, nowym trenerem Świtu Skolwin

Po rundzie jesiennej Świt Skolwin zajmuje 5. miejsce w tabeli III ligi Grupy 2 ze stratą siedmiu punktów do lidera - Pogoni II Szczecin. W klubie ze Skolwina rozstano się z dotychczasowym szkoleniowcem zespołu - Mariuszem Kurasem, zatrudniając w jego miejsce Piotra Klepczarka. Wiosną zespół z północnego Szczecina chce jeszcze powalczyć o awans do II ligi, stąd zmiana na stanowisku trenera. Piotr Klepczarek posiada licencję UEFA A. Wcześniej był piłkarzem, który grał na pozycji obrońcy. W ekstraklasie rozegrał 25 spotkań (w Stomilu Olsztyn, którego jest wychowankiem oraz w ŁKS-ie Łódź). Ponadto występował w: MKS-ie Mława, Kujawiaku Włocławek, Zawiszy Bydgoszcz, Polonii Warszawa, Zniczu Pruszków i Dolcanie Ząbki oraz w Finlandii w Vaasanie Palloseura. Słynął z ostrej gry i otrzymywał wiele kartek, w tym także czerwonych. Ostatnia jego praca trenerska to asystentura w drugim zespole Rakowa Częstochowa.

- Dlaczego zdecydował się pan podjąć pracę w szczecińskim Świcie?

- Klub ze Szczecina jest stabilny, z potencjałem na rozwój i wysokim miejscem w tabeli. Świt powinien walczyć o czołowe lokaty, a moim zadaniem na wiosnę, jest zająć jak najwyższe miejsce.

...