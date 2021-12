Na co stawiają Polacy? Prawie 70 procent osób nie inwestuje

Pomimo wysokiej wiedzy o ekonomii, którą posiada ponad połowa Polaków (52 proc.) - wynika z "Badania świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków" Narodowego Banku Polskiego - nadal większość z nas nie inwestuje swoich środków finansowych.

Badanie firmy Tavex pokazuje jednak, że trend ten powoli zaczyna się odwracać. Przebadane osoby deklarują w 30,5 proc. chęć pomnażania swoich oszczędności. Jest to wzrost o ponad 4,5 p.p. w porównaniu z I kwartałem br. Co ciekawe, liderami zmian są młodzi w wieku do 24 lat i 25-34 lat. Jak wygląda to w pozostałych grupach wiekowych?

Młodzi Polacy z większą świadomością?

Osoby w wieku do 24 lat deklarują w 37 proc., że inwestują w różne aktywa. Jest to wzrost o ponad 15 p.p. w porównaniu z I kwartałem br. Podobnie chęć pomnażania oszczędności wykazują badani w grupie 25-34 lat (39 proc.). Wartość ta wzrosła, w tym przypadku, o 12 p.p. - wynika z badania.

Potrzeba inwestowania wolniej rośnie natomiast w grupie wiekowej 35-49 lat. W porównaniu z II kwartałem br. zwiększyła się ona jedynie o 4,4 p.p. Co więcej, tylko niecałe 25 proc. osób powyżej 50

...