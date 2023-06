Modra i Koralowa: przepustki nie pomogą. Od środy kolejne utrudnienia

Przed wykonawcą przebudowy ulic Modrej i Koralowej ostatni ważny etap inwestycji. Jeszcze w tym tygodniu ruszą prace związane z remontem przepustu na cieku Bukowa. Dla kierowców oznacza to kolejne utrudnienia.

- Wykonawca jest już na ostatniej prostej do zakończenia całej inwestycji. Większość infrastruktury jest już gotowa. Realizowane są prace poprawkowe i porządkowe, trwa montaż wiat przystankowych - zapewnia Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - W ramach prac brukarskich wykonywane są dojścia do furtek i śmietników, uzupełniane są chodniki po regulacji studzienek, trwa zamulanie chodników. Kontynuowane są również prace związane z zielenią. To zakładanie zieleńców, humusowanie i nasadzenia krzewów. Prowadzone są także działania związane z pielęgnacją posadzonych krzewów oraz drzew, m.in. sadzonki są regularnie podlewane, kontrolowany jest ich stan zdrowotny, jak i stan

...