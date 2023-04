Młodzi już wiedzą: bez segregacji ani rusz

Przez kilka miesięcy uczniowie polickich szkół podstawowych dowiadywali się, co się dzieje ze śmieciami, które wyrzucają m.in. do koszy w swoich domach. Prześledzili całą ich drogę - zwiedzili zakład odzysku i składowania odpadów komunalnych oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów. Uczestniczyli w pogadankach i prelekcjach na temat segregacji odpadów i jej związku z ochroną środowiska. W końcu sami też zachęcali do segregowania: plastycznie, fotograficznie, graficznie.

Ten projekt ekologiczny „Ziemię ratujesz, gdy śmieci segregujesz" zorganizował Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach.

- Projekt rozpoczął się w grudniu ubiegłego roku we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Police - mówi Paweł Nagadowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami UM w Policach. - Nauczyciele prowadzili pogadanki, przekazywali wiedzę w sposób dostosowany do wieku uczniów. Klasy jeździły na wycieczki do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Pokazywano im, co się na co dzień dzieje z ich odpadami, jak są przetwarzane. Nauczyciele zabierali też uczniów do

...