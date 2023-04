Minister rolnictwa spotka się z protestującymi chłopami

REKLAMA

Komentarze

@@@ekonomia 2023-04-13 16:33:48 No to jedź na Ukrainę bo my tu mamy europejskie wartości.

@@ekonomia 2023-04-13 13:55:49 "tania i zdrowa polska żywność" - no pięknie. Rzepak lany gilofasem, wędliny z solą drogową, proszek jajeczny ze zbuków, ryby prosto z Odry, kury z ciasnych klatek. Przeterminowane mięso z przebijanymi datami do użytku. Padnięte zwierzęta zamiast do utylizacji to na linie ubojową. To tylko kilka przykładów ze znienawidzonej przez PiS TVN. TVPiS tego nie pokazuje wiec wg ciebie nie ma tego zjawiska. A na dodatek na każdej wsi psy na krótkich łańcuchach wyjące z głodu, pragnienia i zimna.

Jarl Bischek 2023-04-13 13:43:04 Pracowałem w firmie fińskiej, gdzie niby w odróżnieniu od Rosji są lepsze standardy światopoglądowe. Latem nosiłem bandanę. Strażnik jak to zobaczył to go to rozbawiło i powiedział: chłop nosi chustę! A mnie rozbawiło, że Polacy tacy zacofani. Gdyby mieli tradycje morskie to wiedzieliby co to jest bandana. Ale nie mają.

Jarl Bischek 2023-04-13 13:36:50 Ty chłopie! Tak na początku pandemii chciała mnie obrazić pewna Madame w Biedronce zdenerwowana opinią na temat pandemii. Mam korzenie również z Tirol, gdzie jest wspaniała tradycja. Chłopi przyczynili się do klęski francuskiej szlachty. Dlatego cesarz Maksymilian rezydował w Innsbruck. Chłopi walczyli przeciwko okupacji Napoleona. A teraz w Süd Tirol przeciwko okupacji włoskiej i próbie wynarodowienia za rządów Mussoliniego. Zdradził ich nawet Hitler tak jak teraz Austriaków i Niemców.

@@ekonomia 2023-04-13 13:25:23 Wyobraź sobie że mnie interesuje tani produkt. Jeżeli zboże z Ukrainy jest tańsze i spełnia wymogi polskich norm, to wole tańsze ukraińskie. Jeżeli nie spełnia norm, a ktoś je kupił i przetworzył to sprawa dla Twojego Ziobry i pierdel do końca życia z całkowitą konfiskatą mienia jego rodziny by nigdy więcej nikomu do łba nie przyszło oszukiwać. Ciemny lud oczywiście że woli drogie lokalne produkty najwyższą inflację i cieszy się ze mu podniosą parę groszy wypłaty lub emerytury poniżej inflacji

Wronek 2023-04-13 13:18:20 Chłopi to byli u Reymonta Panie Redaktorze lub Pani Redaktor (tylko nie wiem czy z maturą czy bez).

Reymont 2023-04-13 13:14:48 Reymont napisał Chłopów i tak już zostało

@ekonomia 2023-04-13 12:52:02 Co jest ha, ha, ha wolne co? Ha, ha, ha? Rynek ha, ha , ha? Ty chyba jestes po ekonomi po ktorejs ze szczecinskich akademii czy uniwersytetow. Tylko tam takie madrosci wykladaja. Rynek, szczegolnie rolny jest do bolu uregulowany. Stad wyzsze wymagania i koszty produkcji w UE niz na upadlej wukrainie. Szanuj polskiego rolnika, wyjdz z unii, a bedziesz mial tania i zdrowa zywnosc.

Jarl Bischek 2023-04-13 12:21:12 A w Kurierze to szlachta. Chociaż jest w Polsce tendencja do podkreślenia pochodzenia w sensie negatywnym. Na przykład Szwedzi to naród chłopów. Kiedyś dziewczyna z mniejszości niemieckiej mówiła, że na studiach są półki co podkreślają szlacheckie pochodzenie. Taak ...polskie szlachcianki ... śmierdzące kożuchami. I nie wiem czym to się chwalić. A takiemu szwedzkiemu chłopu to polska szlachta nie dorastała. Co widać było jak pospolite ruszenie uciekali w popłochu.

Anonim 2023-04-13 12:15:12 Chłopami? A co my w XIX wieku żyjemy? Pany z gazety pisały ten artykuł?

gość 2023-04-13 11:58:10 Pastwicie się nad zbożem z Ukrainy, chcecie plombować elewatory importerów, ale już nie przeszkadzają Wam chińskie truskawki, greckie pomidory hodowane na zasypanych wysypiskach śmieci i cała masa innych warzyw i owoców sprowadzanych do Polski. To się nazywa hipokryzja!

ekonomia (...) 2023-04-13 11:38:05 Na świecie jest nadpodaż zboża. Dlatego zboże tanieje i jest tańsze niż przed 24 lutym 2022. Cała żywność na świecie w ciągu roku staniała o około 20% w stosunku do marca 2022 i jest najtańsza od lipca 2021. Jest wolny rynek i skoro można było kupić taniej zza granicy to je kupują. Duże zakłady zbożowe mają kontrolę jakości zboża przed wjazdem do elewatora. Rolnicy muszą się przygotować na to że jak Ukraina wejdzie do Unii to polski rynek zboża diabli wezmą w rok, tak samo mięso, drób i jaja.

wojt 2023-04-13 11:00:52 A kobieta, zajmująca się rolnictwem, może być chłopem? Widzę, że w Kurierze PRL pełną gębą.

Hah 2023-04-13 10:55:59 Z chłopami? A gdzie baby?

Jak to 2023-04-13 10:24:25 minister zapowiada eksport 3 mln ton?? To rzad ma eksportowac, a Polacy zapewne do tego doplacic?! Nigdy! Zidentyfikowac importerow, zaplombowac im magazyny i wydac nakaz pozbycia sie ukrainskiego zboza za granice w ciagu 3 miesiecy. Jak nie, to konfiskata i do elektrowni do spalenia.

Do 2023-04-13 10:15:51 Szanowni redaktorzy Kuriera Szczecińskiego zanim przystąpicie do napisania artykułu należy się przespać z tematem i nadać odpowiedni i sensowny tytuł,

Czytelnik 2023-04-13 09:52:50 Chłopi,rolnicy,farmerzy ? co to jest , to niekiedy ludzie wykształceni po wyższych studiach, nie piszmy o nich chłopi.Czy ten tekst pana pismaka przechodzi przez jakąś korektę ? .

Chłopami? 2023-04-13 09:24:11 Czy wg kuriera to chłopi z czworaków dworskich? Chłop od plebana? Czy też pospolici chłopi pańszczyźniani? Proszę doprecyzować. Takiego określenia używano w okresie międzywojennym i wcześniej, ale dziś to chyba lekkie przegięcie?

dżonson 2023-04-13 09:20:35 delatorzy, rozumisz

Abc 2023-04-13 09:18:56 Podoba mi się tytuł. Z "chłopami" się spotka. Z Maciejem Boryną na czele.

Donald 2023-04-13 09:16:17 ❤❤❤ Po świeże warzywa tylko do zagranicznego dyskontu. Nie po to zaprosiliśmy zachodnie sieci handlowe do Polski by teraz polski rolnik w nich swoje warzywka sprzedawał. Możecie się przekwalifikować jak stoczniowcy, fryzjerzy dla psów czy kosmetyczki też są potrzebne ❤❤❤

FAGO 2023-04-13 09:06:10 https://kresy.pl/wydarzenia/wp-pl-firmy-bliskie-rzadzacym-i-nalezace-do-ukraincow-sprowadzaly-zboze-z-ukrainy/.Na liście są spółki Wipasz i Cedrob, „giganci polskiego przemysłu spożywczego”.Na ponad 20 podmiotów, które się na niej znajdują, 7 to firmy założone lub kontrolowane przez obywateli Ukrainy. Są tam też spółki litewskie, niemieckie i zarejestrowane na Malcie. Na liście figuruje również polski oddział międzynarodowego koncernu Viterra, zajmującego się handlem produktami rolnymi na całym