Mieszkańcy czekają od wielu lat

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie poinformowała o decyzji środowiskowej dla obwodnicy Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20. To dobra wiadomość dla stargardzian. Realizacja tej inwestycji wyprowadzi ze Stargardu ostatnią drogę krajową.

Trasa, do budowy której przymierza się GDDKiA, ominie miasto od wschodu i włączy się do węzła Stargard Wschód na drodze S10. Opracowano 5 wariantów obwodnicy, które miały długość od 4,3 do 4,8 km. Wybrano wariant, zgodnie z którym planowana trasa będzie miała 4,5 kilometra.

Jej przebieg zatwierdziła właśnie decyzja środowiskowa. To duży krok do przodu.

- Kolejnym etapem prac przygotowawczych będzie opracowanie elementów koncepcji programowej i wykonanie badań podłoża - informuje Mateusz Grzeszczuk, rzecznik GDDKiA. - Za kilka lat z centrum Stargardu zniknie droga krajowa nr 20. Trasa ta obecnie prowadzi od węzła Stargard Wschód na S10, przez Święte i Strachocin do miasta. Na trasie przejazdu jest wiele przejść dla pieszych i skrzyżowań. A mieszkańcy żyjący w jej pobliżu od lat czekają na tę inwestycję.

- Od lat się o niej

...