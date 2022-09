Miasto potrzebuje ludzi. Aktywizm miejski jako szansa dla lokalnych wspólnot

Szczecińska kultura stale się rozwija i poszukuje nowych rozwiązań oraz propozycji dla mieszkańców. Niektóre z nich, łączące wzorce z innych miast z tym co lokalne, niosą ze sobą także zmianę przyzwyczajeń i zachęcają do partycypacji w życiu miasta. Ogrody Śródmieście, Rajski Dzień na Rajskiego czy działania w obrębię dzielnic to tylko niektóre przykłady tego, jak wraz z nowatorskim zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej zmienia się również krajobraz kulturowy miasta.

Pretekst do spotkania

Jednym z przykładów są Rajskie Dni na Rayskiego. To święto ulicy realizowane jest od 4 lat przy jednej z ważniejszych ulic Śródmieścia. Wtedy na jeden dzień zostaje ona zamknięta dla ruchu samochodowego i całkowicie przeznaczona na zagospodarowanie przez artystów, rękodzielników, przedsiębiorców. Zainicjowane przez stowarzyszenie Oswajanie Sztuki wydarzenie ma na celu jednoczyć mieszkańców i zachęcać do wspólnego spędzania czasu.

Dzięki zaangażowaniu różnych środowisk buduje się konkretny projekt tożsamościowy. Poznaje się nowych ludzi, spotyka ze znajomymi, wspólnie spędza czas poza domem. To

...