Miasta stracą na Polskim Ładzie?

Jak poinformowała Unia Metropolii Polskich, każdy samorząd straci na wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu. Jeżeli koncepcja Prawa i Sprawiedliwości zostanie przegłosowana w Sejmie, to w budżecie miasta będzie mniej o ponad 170 milionów złotych.

- Solidaryzujemy się z apelem Unii Metropolii Polskich oraz samorządowców, w tym prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, by zrewidować postulaty Polskiego Ładu dotyczące rozdzielania danin podatkowych wśród samorządów - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - To są pieniądze „najbliżej obywateli". Mówienie o sprawiedliwości społecznej w kontekście gospodarczym i pozbawianie możliwości realizacji swoich inwestycji przez samorządy uważamy za nieakceptowalny paradoks. Silne samorządy to silna lokalna gospodarka i silny sektor MŚP.

Jak zaznacza prezes Izby, szacunki Unii Metropolii Polskich opierają się na uśrednionym ubytku w PIT podanym przez Ministerstwo Finansów według projektu ustawy Polski Ład, który został poddany właśnie konsultacjom społecznym. Kwota wpływów samorządowych zostanie uszczuplona o 174

