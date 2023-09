Maszyneria Fajbusiewicza. Zamienił łucznik na mercedesa

Do Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie trafił niezwykły zbiór. Są to maszyny do pisania, które przez lata kolekcjonował Michał Fajbusiewicz - dziennikarz telewizyjny oraz scenarzysta i realizator filmowy. Szerzej polskim telewidzom znany był z prowadzenia kultowego już programu polskiej telewizji pt. „Magazyn Kryminalny 997". Celem programu była pomoc telewidzów w odnalezieniu poszukiwanych przestępców i rozwiązywaniu niewykrytych spraw kryminalnych.

Zamiana maszyn

Michał Fajbusiewicz swoją przygodę z telewizją rozpoczął w roku 1982. Podjął wówczas pracę jako redaktor w TVP3 Łódź - regionalnym oddziale Telewizji Polskiej. Zajmował się tam głównie tematyką kryminalną. - Dostałem wówczas służbową maszynę do pisania polskiej marki Łucznik - wspomina Michał Fajbusiewicz. - Kilka miesięcy później, będąc w Gdańsku, zobaczyłem na wystawie sklepu z antykami piękną, pokrytą czarnym lakierem i złotymi literami maszynę do pisania marki Mercedes. Nie mogłem się oprzeć jej urokowi. Kupiłem ją i postawiłem na biurku zamiast łucznika. I tak to się zaczęło…

Nazbierało

