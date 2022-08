Marzenie (zatopione) w prozie życia. Co poszło nie tak?

Może wreszcie czas przejrzeć na oczy i zrozumieć, że (pseudo)ekologia i tzw styl eko to jedynie dobry sposób na wyciągnięcie forsy z kasy źle zarządzanego miasta jakim jest Ciecin. Zamiast ciągle pisać o usychających drzewach, zapuszczonych skwerach niech autorka tych tekstów zada sobie pytanie, komu się to opłaca????

Są te siłownie plenerowe, kieszonkowe parki itp. pretekst do marnowania pieniędzy a na śmietniki już brakuje...

Rugia

2022-08-11 13:35:01

No właśnie co na to Zieloni? Gdzie oni są i jak oni pilnują naszej najdroższej i kochanej zieleni Szczecina której zazdrościła nam cała Polska?