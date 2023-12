Maria Kubisa „Obrończynią Praw Człowieka”

Ginekolożka Maria Kubisa została uznana przez marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza za „Obrończynię Praw Człowieka". Lekarka, której postawiono zarzuty związane z przerywaniem ciąży, otrzymała statuetkę podczas czwartkowej uroczystości w siedzibie marszałka.

- To nie jest nagroda dla mnie, tylko dla wszystkich Polek, które niezłomnie walczyły zwłaszcza w mijającym roku o przywrócenie wolności i demokracji - mówiła Maria Kubisa. - Kobietom należy przywrócić należne prawa. Chciałabym zaapelować do parlamentarzystek i parlamentarzystów, żeby zadbali o prawa kobiet. Niech zaczną działać teraz, żeby kobiety przestały umierać, żeby przestały być terroryzowane. Dzisiaj przyjechała do mnie pacjentka z obumarłą ciążą. Chodziła z nią już drugi tydzień. W końcu przyjechała z zakażeniem. Nikt jej nie chciał pomóc. Wyobrażacie to sobie państwo?

Olgierd Geblewicz stwierdził,

...