Mały i niezwykle kosztowny – zielony projekt „Turzyn”. Sto dni na park

Skwer Bareji

2023-12-27 14:09:12

Pewnie wezmą się za to takie same mądre głowy co zdemolowały nam ul. Bolka Śmiałego, fundując 4 metrowej szerokości chodniki i stawiając ławeczki, na których nocują letnią porą bezdomne nurki. Ale najważniejsze są duże słomiane inwestycje. To nasze, przez nas zrobione i nie jest to nasze ostatnie słowo (niestety). Ciekawe kto na tej inwestycji zarobi jako konsultant. Pół miliona wyrzucone w błoto.