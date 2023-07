Ludzie przywykli, a szczury się cieszą. Pergola bałaganu nie zasłoni

Na Niebuszewie, przy rondzie Jerzego Giedroycia, a pomiędzy ul. Kołłątaja i al. Wyzwolenia znajduje się skwer. Od ulicy oddziela go pergola. Skwer jest praktycznie przestrzenią, gdzie nic się nie dzieje i można odnieść wrażenie, że służy jedynie posiadaczom psów lub amatorom mocniejszych trunków. W oczy

Konkretnie chodzi o tzw. dzikie wysypiska oraz o miejsca pozostawione same sobie, a przez to przeistaczające się w miejskie śmietniska. Nie trzeba daleko szukać. Wystarczy zajrzeć głębiej za linię krzaków, które zakrywają przed ludzkim okiem pewne „niedoskonałości". Jest tak m.in. na Pomorzanach (ul. Szpitalna) i Niebuszewie (rondo Giedroycia). Nie są to więc miejsca odległe, gdzie zapuszczają się tylko poszukiwacze mocnych wrażeń. W obu przypadkach właścicielem terenu jest Gmina Miasto Szczecin w imieniu której zarządza nim Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

Co łączy odległe dzielnice Szczecina? Od Prawobrzeżna po Lewobrzeżne i od „zapomnianej" Północy po stykające się prawie z granicą Gumieńce. Można długo wymieniać, bo punktów wspólnych jest sporo. Jednym z nich są śmieci.

Komentarze

kaśka 2023-07-17 12:05:53 Zagłosujmy na nowych radnych, którzy zobowiążą się do przywrócenia czystości w całym Szczecinie.

Kto może pomóc 2023-07-17 11:59:19 Na Bandurskiego tworzone są dzikie wysypiska śmieci przy wiatach śmietnikowych. Wyraźnie spółdzielnia nie radzi sobie z problemem, a może nie jest zainteresowana. Okoliczni mieszkańcy i nie tylko, wynoszą różności pod budynek ENEI na zwrócenie uwagi reagują od co mam z tym zrobić (duży karton) do jak ci przy. . Nieopodal stoi zielony wieżowiec (nie SM WDom) i tam jest czyściutko na klatkach, wokół budynku a meble do wywiezienia wystawiane są wieczorem na dzień przed przybyciem śmieciarki.

Ekoświry 2023-07-17 11:31:36 powinny rozpocząć ratunek planety i klimatu od własnej dzielnicy. Od likwidacji takich dzikich wysypisk w miejsce bezproduktywnego darcia ryja z tekturami w łapie na protestach.

@@Żaneta 2023-07-17 11:18:32 Skoro nie może spać grubo po północy... i widziała to kilka razy, to ja się pytam dlaczego dlaczego nie reagowała? dlaczego nie zgłosiła? dlaczego nie zrobiła chociaż zdjęcia? Trzeba REAGOWAĆ jak coś widzi, ale wygodniej pisać komentarze! Jakie to Polskie!

Tak 2023-07-17 10:56:42 jest na osiedłu Gontyny SM Śródmieście 4 pojemniki na śmieci dla ok 300 osób brud, błoto w czasie deszczu i pełno szczurów ,a w pojemnikach na bio odpady robaki.

@Żaneta 2023-07-17 10:24:17 Skąd ta pewność że robią to miejscowi? Widziałem kilka razy jak pod śmietnik na osiedlu podjeżdża samochod z przyczepką i wyrzuca śmieci do kubłów, zazwyczaj jest to grubo po północy...