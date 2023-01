Leczenie onkologiczne jak maraton. Trzeba pacjenta dobrze przygotować

Poradnia, w której pacjenci pod opieką różnych specjalistów będą mogli się dobrze przygotować do leczenia onkologicznego, uruchomiona zostanie w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie. Już 30 stycznia. Specjaliści nie mają wątpliwości, że jest niezwykle potrzebna. Bo leczenie onkologiczne jest długie, wieloetapowe i często wyczerpujące. Im w lepszej kondycji pacjent je rozpoczyna, tym ma większe szanse na szybszy powrót do zdrowia.

To będzie pierwsza Poradnia Prehabilitacyjna w Zachodniopomorskiem.

- Bardzo długo staraliśmy się o to, aby taka poradnia mogła powstać - mówi Katarzyna Hetman, lekarz onkolog i internista, pracuje na Oddziale Onkologii Klinicznej ZCO w Szczecinie. - Będzie to miejsce, w którym pacjent dostanie wsparcie przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego. To wsparcie żywieniowe, psychologiczne, fizjoterapeutyczne i wsparcie w walce z nałogami. Jest to niezbędne, aby poprawić stan ogólny pacjenta przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego, które jest bardzo trudne i obciążające, które porównujemy czasem do maratonu. Pacjenci,

...