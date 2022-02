Kolej wspiera porty. Szybsze przeładunki, ułatwienia dla pasażerów

Dostęp koleją do portów w Szczecinie ma być lepszy, większa ma być także przepustowość trasy. wszystko dzięki wartym ok. 1.5 mld zł inwestycjom, które pomału dobiegają końca. Przebudowane tory do portów w Szczecinie i Świnoujściu zwiększają efektywność kolei oraz możliwości obsługi żeglugi morskiej.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA kończą projekt wart około 1,5 mld zł, współfinansowany z unijnego Instrumentu CEF „Łącząc Europę". Organizacja prac zapewnia stały dojazdu pociągów do nabrzeży. Dzięki pracom zwiększą się możliwości przeładunkowe stacji w Świnoujściu i Szczecinie. Inwestycja Polskich Linii Kolejowych zapewni kursowanie dłuższych i cięższych składów. Pojadą nawet 750-metrowe pociągi o obciążeniu 221 kN na oś. Umożliwi to obsługę większej liczby wagonów do przewozu ładunków m.in. w kontenerach. Składy towarowe zostaną obsłużone szybciej i sprawniej, a czas przeładunków w portach skróci się od kilku do nawet kilkudziesięciu minut.

- Projekty w portach Szczecin i Świnoujście są ważne w skali krajowej i międzynarodowej. Inwestycje zwiększają rolę kolei jako sprawnego,

...