Kogoś zbulwersowały... kwiaty

Szczecinianin posadził cztery krzewy na nieużytku znajdującym się na wprost jego domu przy ulicy Na Skarpie. Niebieskie kwiaty i ładny zapach miały cieszyć zmysły. Tymczasem kogoś kłuły w oczy.

Sprawa została opisana na facebookowych profilach i zbulwersowała odbiorców. Oto co wzbudziło takie poruszenie: "Mieszkam przy ul. Na Stoku - napisał Tomasz Maj. - Na wiosnę przesadzałem lawendy w ogrodzie i zostały mi się 4 sadzonki. Posadziłem je przy nieużytku naprzeciw mojego domu. Zgody od ZDiTM nie miałem sądząc, że na kwiaty nie trzeba jej mieć. Niestety, miałem wizytę pań z ZDiTM z informacją, że nasadzenia są nielegalne i należy je usunąć. Jak nie zrobię tego sam, to służby przyjadą i wyrwą. Co ciekawe, gdyby to były samosiejki, to nie byłoby problemu. Panie poradziły, abym wystąpił do miasta z wnioskiem o dzierżawę terenu. Oburza mnie, że własna inicjatywa obywatelska, która służy upiększaniu miasta, jest przez władze niszczona i karana, zwłaszcza że całość wykonałem sam i na własny koszt".

Post był wielokrotnie komentowany i udostępniany w mediach społecznościowych. Pojawiły

...