Kąpiel też będzie droższa. Za atrakcje szczecińskiej Majorki nawet o połowę więcej

To powodzenia😁.

Tęczowy Pony

2023-05-24 09:04:29

W dobie walki z globalnym ociepleniem utrzymywanie takiego obiektu jest absurdem. Arkonka zużywa mnóstwo energii i chemikaliów dla uzdatniania wody, obciąża niepotrzebnie komunikację miejską i co najgorsze: zachęca do przyjazdu samochodem oferując olbrzymi parking. To jest chore!!!