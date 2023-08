Jak się zmieniał Szczecin? Ulica 3 Maja

Na adres mojej skrzynki e-mail otrzymałem bardzo ciekawe zdjęcie. Widać na nim młodego mężczyznę i szeroką ulicę. Po jej drugiej stronie stał samochód marki FSO Warszawa M20. Ich produkcję podjęto w latach 1951-1973 w Fabryce Samochodów Osobowych (FSO) w Warszawie. Była to konstrukcja oparta na radzieckim samochodzie M20 Pobieda.

Na pierwszym planie widzimy kolejny pojazd. Tym razem jednoślad. Młody mężczyzna siedzi na motorze MZ ES 250. Był to jeden z pierwszych modeli z dwiema rurami wydechowymi, co wpływało niekorzystnie na dynamikę jazdy. Był to motor produkowany w bratniej, jak to się wówczas mówiło, Niemieckiej Republice Demokratycznej - NRD. Ich produkcję rozpoczęto w roku 1956 i od samego początku był przedmiotem pożądania młodych ludzi w krajach bloku socjalistycznego.

Oba pojazdy stały na jednej ze szczecińskich ulic - tyle tylko, że nie wiedzieliśmy na której. Brak było opisu. Wraz z Ryszardem Pakieserem, redakcyjnym fotoreporterem, mieliśmy spory problem z identyfikacją miejsca widocznego na czarno-białym zdjęciu. Wpatrywaliśmy się w zdjęcie i… nic.

...