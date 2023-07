Jak się zmieniał Szczecin? Chevroletem do teatru

Prezentujemy dziś zdjęcie szczególne. Jego publikacja zbiegła się bowiem w czasie z oddaniem do użytku Teatru Polskiego. W ostatnich latach był on poddany modernizacji, dzięki której w gmachu budynku uruchomiono pięć zmodernizowanych scen. Obecnie jest to chyba najbardziej nowoczesny kompleks teatralny w Polsce.

Jak podaje encyklopedia pomeranica.pl, gmach wybudowano w stylu modernistycznym około 1920 roku. Inwestorem byli szczecińscy wolnomularze, którzy przewidzieli tam siedzibę loży masońskiej Pod Trzema Cyrklami. Autorem pierwszej przebudowy gmachu w roku 1926 i jego obecnego wyglądu był wybitny architekt szczeciński Adolf Thesmacher. Budynek odebrano masonom po dojściu Hitlera do władzy. Do 1945 roku mieściła się tam siedziba Gaufrauenschaftshaus - kobiecego odłamu NSDAP.

Po wojnie ulokowano tam kino „Bałtyk". W czerwcu 1946 roku, z inicjatywy aktora i reżysera

...