Jak oszczędzać wodę. Projekt na czas kryzysu klimatycznego

Umywalka, która pozwala oszczędzać wodę - dzięki temu projektowi szczecinianka Kamila Pawlak, studentka Wydziału Wzornictwo Akademii Sztuki, zajęła drugie miejsce w prestiżowym międzynarodowym konkursie Roca Jump the Gap 2021. Wzięło w nim udział kilkanaście tysięcy osób z całego świata.

- Do powstania projektu pchnęła mnie zmieniająca się sytuacja wody w Polsce i na świecie - opowiada Kamila Pawlak. - Pojawiające się w gazetach i internecie statystyki, artykuły, zdjęcia oraz filmy sprawiły, że zaczęłam analizować dogłębniej temat zmieniającego się klimatu oraz marnotrawstwa. Moim głównym celem było zwrócenie uwagi odbiorców na oszczędność w gospodarstwie domowym przy codziennej czynności, jaką jest higiena. Za pomocą projektu chciałam nie tylko nakłonić do oszczędzania, ale również podać argumenty, które poprowadzą do zmian i codziennej motywacji w ograniczaniu wody. Za najczęstsze miejsce wykorzystywania wody w gospodarstwie domowym wyróżniam łazienkę. Przyczynia się do wysokiego zużycia przy podstawowych działaniach związanych z higieną osobistą. Owe czynności weszły nam w nawyk

