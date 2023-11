Inflacja prowadzi do sądów

Inflacja, która dopiero niedawno nieco zmniejszyła tempo wzrostu i rosnące koszty życia sprawiły, że coraz więcej pracy mają sądy i kancelarie adwokackie. Wiele osób samotnie wychowujących dzieci, nie widząc innego rozwiązania, zwraca się o pomoc w podwyższeniu alimentów. Wzrost jest wyraźny.

Kancelarie adwokackie przeżywają oblężenie. Jeszcze sześć lat temu alimenty w kwocie 300-400 złotych na dziecko nikogo nie zaskakiwały. Obecnie jednak taka kwota nie pozwala na godne utrzymanie małoletniego. Prawnicy od ponad roku przeżywają szturm osób chętnych do negocjacji w zakresie wysokości alimentów. Jeśli nie udaje się dojść do polubownego porozumienia, tematy podwyższania (lub czasem obniżania) alimentów trafiają przed sąd.

W ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosła liczba osób wnoszących takie sprawy.

- Głównym powodem jest oczywiście inflacja i rosnące koszty życia. Jeżeli w 2018 roku ktoś umawiał się na kwotę 400 czy 500 zł alimentów na dziecko, to dzisiaj te pieniądze mają już zupełnie inną wartość. Rodzice najpierw powinni dochodzić do porozumienia, bez angażowania w to sądu i

...