Higienistek stomatologicznych jak na lekarstwo

Jedynie sześć pań przystąpiło w Szczecinie do zawodowego egzaminu praktycznego dla higienistek stomatologicznych przeprowadzonego ostatnio w Policealnym Studium Medycznym. Na brak ofert pracy na pewno nie będą narzekać, bo na rynku brakuje i asystentek stomatologicznych, i higienistek. Spadło również zainteresowanie tym zawodem wśród pań z Ukrainy.

O tym, że brakuje asystentek i higienistek stomatologicznych pisaliśmy już kilka miesięcy temu. Nic jednak nie wskazuje na to, że sytuacja może się w najbliższym czasie zmienić. Zakończył się semestr w Policealnym Studium Medycznym w Szczecinie i do egzaminu teoretycznego przystąpiło tylko sześć pań. Wszystkie zdały bardzo dobrze, ale swoimi kwalifikacjami poratują tylko kilka gabinetów - do tego każda ze zdających już od dawna ma upatrzone miejsce pracy.

- To jeden z najbardziej deficytowych zawodów medycznych w Polsce, a wciąż wiele osób traktuje asystentki i higienistki jako zawód niewystarczająco prestiżowy - mówi dr Katarzyna Kazojć, prezes zarządu Dental Service Szczecin i dyrektor Policealnego Studium Medycznego. - To nieprawda i

