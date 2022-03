Groźne pyły nad miastem, więc… Wiosennych porządków czas

Czyszczenie ulic ma nie tylko estetyczny wymiar. Pomaga również ograniczyć negatywny wpływ pyłów zawieszonych na nasze zdrowie. Co w czasie właśnie trwającej w Szczecinie totalnej przebudowy ulic oraz tramwajowych trakcji na pewno nie jest bez znaczenia.

W wielu miastach powrócono do starej praktyki mycia ulic. W Szczecinie czyszczarki pojawiają się na tyle rzadko, że trudno dostrzec efekty ich pracy. W zdominowanym przez drogowe inwestycje i zatkanym korkami mieście pył stał się wszechobecny. Najbardziej doskwiera alergikom oraz osobom o osłabionej odporności, cierpiącym z powodu przebytych infekcji górnych dróg oddechowych, także po COVID-zie. Nie zawsze uzmysławiamy sobie skalę zagrożenia. Choć dobrze ją widać na maskach samochodów, zaparkowanych ledwie na parę godzin w centrum lub w rejonie prowadzonej przebudowy.

- Zjawisko występowania pyłów zawieszonych to jeden z największych problemów i wyzwań, przed którymi stoją miasta. Zjawisko to kojarzy się zwykle z okresem zimowym, kiedy to głównym winowajcą zanieczyszczenia powietrza są substancje powstałe w procesie spalania w tzw.

...