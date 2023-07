Golf. Sport dobry na wszystko

Przez dwa dni polem w Binowie zawładnęli golfiści ze stowarzyszenia Gofus Polska. Zrzesza ono pasjonatów golfa, w dużej mierze byłych sportowców różnych dyscyplin. Projekt powstał w 2020 roku, a tegoroczna impreza była trzecią edycją sztandarowego turnieju - Gofus Polska Masters 2023 by Tradium.

Nie mogli przyjechać wszyscy, jak choćby były piłkarz Tomasz Kłos, którego obowiązki wezwały do USA. Znanych nazwisk jednak nie zabrakło, a przykładowo Mateusz Ligocki to czterokrotny olimpijczyk w snowboardzie. Jako że drzwi do Gofusa otwarte są dla wszystkich, to w Binowie widzieliśmy Lothara Kurbjuweita, piłkarza byłej reprezentacji NRD, która w finale olimpijskim w 1976 roku ograła Polskę, wówczas ze szczecinianinem Henrykiem Wawrowskim w składzie.

Pasja i rehabilitacja

Henryk Walczukiewicz reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich w 1972 r. w wioślarstwie, a dzisiaj jest zapalonym golfistą.

- Trochę z przymusu, ale zakochałem się w golfie bez pamięci - mówi nam Walczukiewicz. - Po czynnej karierze sportowej i pracy trenerskiej (m.in. w Czarnych Szczecin - dopisek autora)

...