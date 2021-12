Fotoradary przemawiają do rozsądku

Z planowanych 26 nowych fotoradarów aktualnie zamontowanych zostało już 12 urządzeń. Te nowoczesne mierniki rejestrują wysokiej jakości materiał dowodowy, są mało awaryjne i mogą jednocześnie kontrolować kilka pasów ruchu. Kierowco, lepiej zwolnij, zanim dostaniesz pamiątkowe zdjęcie. Gdzie można spotkać nowe fotoradary? Jak ich obecność przełożyła się na prędkość jazdy kierowców? Eksperci z Yanosik Autoplac podają dane.

Niemała inwestycja

Cały projekt rozbudowy i modernizacji systemu zakłada zakup 358 nowych rejestratorów, w tym 100 urządzeń, które zostaną zainstalowane w nowych lokalizacjach - 26 fotoradarów, 39 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 30 urządzeń monitorujących wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle, 3 urządzenia rejestrujące niestosowanie są do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych oraz 11 przenośnych urządzeń rejestrujących w miejscach niebezpiecznych, w których nie jest możliwy montaż stacjonarnych mierników. Koszt montażu jednego fotoradaru to 250 tys. zł, a realizacja całego projektu wyniesie 5,7 mln zł.

247 urządzeń zostanie

...