Fala oszustw na platformach sprzedażowych

Schemat jest zawsze podobny: pojawia się klient zainteresowany produktem, gdy dochodzi do płatności przesłany jest link „do Blika" lub do płatności elektronicznej. W rzeczywistości służy on do zdobycia danych sprzedającego lub kupującego - trzeba dziś wyjątkowo uważać, zawierając transakcje na popularnych platformach sprzedażowych OLX i Vinted. Ofiary oszustów jednym nierozważnym kliknięciem mogą stracić pieniądze, dostęp do konta, a skradzione dane mogą posłużyć przestępcom do zaciągania kredytów.

Czujność - ta cecha nie powinna nas pod żadnym pozorem opuszczać, gdy robimy zakupy na platformach sprzedażowych, aukcyjnych oraz na marketplace. Do detektywów i prawników trafia coraz więcej spraw dotyczących oszustw. Schemat działania jest zwykle podobny.

- Zakupy na platformach online są atrakcyjne finansowo, ale te miejsca są dosłownie wylęgarnią oszustów. Musimy być bardzo czujni - mówi detektyw Małgorzata Marczulewska. - Oszustwa „na OLX" czy „na Vinted" to plaga w internecie. Jesteśmy nieuważni, a oszuści sprytni. Kradzieży i oszustw online jest wiele w całym roku, ale prawdziwa

...