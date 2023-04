Edward Kosmal: I rząd, i opozycja zlekceważyli problemy rolników

Z Edwardem KOSMALEM, wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność" Rolników Indywidualnych i jednym z liderów rolniczego protestu w Szczecinie, rozmawia Alan SASINOWSKI. Rozmowa została przeprowadzona przed czwartkową wizytą ministra rolnictwa Roberta Telusa w Szczecinie.

- Czy wizyta ministra Telusa w Szczecinie zakończy protest chłopów?

- Na pewno nie. To początek procesu negocjacji naszych postulatów. Oczekujemy konkretnych rozwiązań. Cieszymy się, że pan minister wykazuje dobrą wolę. Papier jednak przyjmie wszystko, a my oczekujemy, że za deklaracjami pójdą działania. Jeśli pan minister zgodziłby się na nasze postulaty, to myślę, że rozmowy o szczegółach mogłyby potrwać z tydzień. I wtedy znowu zaprosimy pana ministra.

- Rolnicy protestują już trzeci tydzień. Macie poczucie, że zostaliście wysłuchani?

- Spowodowaliśmy, że poprzedni minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podał się do dymisji, więc to sygnał, że nasz protest jest traktowany serio. Radząc rolnikom, aby przetrzymywali swoje zboże, popełnił błąd. Ale problemem nie jest i nie był jeden człowiek. Zagadnienie jest szersze.

...