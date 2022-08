Dzicy lokatorzy na klifie w Trzęsaczu. Motolotniarze wyganiają ludzi z terenu Urzędu Morskiego

Nie tak dawno w Chłopach motolotniarz, który twierdził, że porwał go poryw wiatru, spadł na 64-letnią kobietę, która z wnukami przebywała na plaży. Z urazem ręki i nogi poszkodowana przewieziona została do szpitala. Pilot paralotni nie posiadał przy sobie stosownych dokumentów. Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi postępowanie w kierunku narażenia osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi do 3 lat więzienia. Podobne loty od wielu lat odbywają się na klifie w nadmorskim Trzęsaczu.

Teren ten opanowali motolotniarze z Zielonej Góry, którzy czują się tu pewnie i uważają, że są tu gospodarzami. Tak nie jest, a mimo to przeganiają turystów, którzy spacerują po pasie technicznym należącym do Urzędu Morskiego w Szczecinie. Na pasie jest także ścieżka rowerowa, do której prowadzą wydeptane przez pieszych drogi, które należą do gminy Rewal, a nie do motolotniarzy, którzy uzurpują sobie do tego terenu prawo.

Teren od ulicy do pasa technicznego został kupiony kilkanaście lat temu na przetargu, ale jego właściciel

