Dyskutowali o zachodniej obwodnicy. Projekt czeka na strategiczną ocenę

Powodem opóźnienia ogłoszenia przetargu na budowę Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina jest wpisanie tego przedsięwzięcia do rządowego planu budowy dróg ekspresowych i autostrad. Tak tłumaczył podczas wczorajszego spotkania u marszałka województwa Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.

- Dzisiejsze spotkanie jest po to, aby sobie odpowiedzieć, gdzie jesteśmy. Mieliśmy zapowiedzi ze strony ministra infrastruktury, że do połowy roku będzie ogłoszony przetarg na obwodnicę. Tego przetargu nie ma, co oczywiście nas martwi. Ale chcemy wierzyć w to, że prace nadal są prowadzone w dobrym tempie i w dobrym kierunku - rozpoczął spotkanie na Zamku Książąt Pomorskich marszałek Olgierd Geblewicz.

Wojewoda Zbigniew Bogucki przypomniał, że Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina zostało wpisane do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2030 (RPBDK), który w sierpniu ogłosił premier Mateusz Morawiecki, a nazywanego przez uczestników spotkania planem.

- I to jest bardzo dobra wiadomość. Bo to inwestycja, która jest razem z innymi najważniejszymi inwestycjami w Polsce, dotyczącymi

