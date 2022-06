Druga edycja projektu „Trenuj z Radkiem Janukiewiczem". Czerpać radość z gry!

Od 16 maja I-ligowy klub Futsal Szczecin rozpoczął w szczecińskich szkołach drugą edycją projektu „Trenuj z Radkiem Janukiewiczem", byłym bramkarzem m.in. Pogoni Szczecin, a obecnie Futsalu Szczecin i Pomorzanina Nowogard, który w swym sportowym życiorysie ma też powołanie do reprezentacji Polski. Z tej okazji odwiedziliśmy szczecińską Szkołę Podstawową nr 8 przy ulicy Brodnickiej.

W zajęciach sportowych na orliku udział wzięła klasa podstawowa pod przewodnictwem Anety Korpowskiej. Było dużo zabawy z piłką i aktywności sportowej. Dzieci dowiedziały się o zdrowym trybie życia, a na koniec uzupełniły węglowodany i każdy z dzieciaków otrzymał banana. Zajęcia przeprowadził Radosław Janukiewicz (przy pomocy klubowego kolegi Nikoloza Bitsadze), którego poprosiliśmy o krótką rozmowę.

- Na czym polega wasze przedsięwzięcie?

- Idea jest taka, żeby zachęcać dzieci nie tylko do futsalu, ale ogólnie do sportu i ruchu. Wydaje mi się, że warto w tych czasach o to zadbać, ponieważ dzieci mają fajną infrastrukturę do tego, żeby rozwijać się pod kątem sportowym. Zachęcamy również do zdrowego trybu

...