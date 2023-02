Druga część trasy średnicowej czeka na pieniądze

Kiedy powstawała trasa średnicowa, miała prowadzić po dawnym torowisku. Tak też się stało. Okazało się jednak, że tylko pierwszy etap prac poprowadzono po torach. Kolejny ma być poprowadzony m.in. pomiędzy domkami jednorodzinnymi, przez miasto. Takie plany spotkały się z protestem osób, które przy średnicówce mają mieszkać. To niejedyny problem z trasą średnicową lub, jak niektórzy mówią, obejściem Barlinka.

Kiedy pierwsza część trasy została oddana do użytku, w lipcu 2019 roku, wiele osób zwracało uwagę na organizację ruchu w miejscu, gdzie łączyła się z ulicą 31 Stycznia. Do dzisiaj wielu kierowców nie bardzo radzi sobie w tym miejscu i tylko cudem nie doszło tam do większego wypadku drogowego. W momencie kiedy powstanie druga część trasy, istnieją obawy, że duże samochody ciężarowe, które będą przejeżdżać kilkadziesiąt centymetrów od zabudowań, stwarzać będą realne zagrożenie życia osób tam mieszkających. Dlatego są osoby, które cieszą się, że druga część trasy średnicowej nie powstaje.

A kiedy powstać może? Zapytaliśmy o to w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w

...