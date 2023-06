Dobry klimat. Do sprawdzonych miejsc goście wracają

Czyste powietrze, plaża, Bałtyk, trasy rowerowe, piękne widoki, interesująca architektura, a także pobliska Dolina Charlotty, gdzie odbywają się m.in. koncerty rockowe - to główne atrakcje przyciągające turystów na Pomorze w okolice Słupska, m.in. do Ustki.

- Turyści przyjeżdżają do Ustki właśnie z powodu wyjątkowego klimatu. Nie ma w pobliżu przemysłu, na tym terenie oddycha się pełną piersią - mówi Walerian Kasperski, właściciel czterogwiazdkowego Hotelu Rejs w Ustce. - Poza tym miasteczko jest urokliwe. Udało się uniknąć postawienia w środku miasta dużych marketów, jest zachowany szachulcowy styl, wielu turystów przyjeżdża do Ustki, by obejrzeć interesującą miejscową architekturę.

Jedną z osób, które doceniły miejscowy klimat i postanowiły związać się z okolicą na stałe, jest właśnie Walerian Kasperski, mgr inż. budownictwa drogowego.

- Pochodzę z Poznańskiego. Z zawodu jestem inżynierem drogownictwa. Przyjechałem w te okolice pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Miałem na studiach ufundowane stypendium, musiałem odpracować te trzy lata w Słupsku i tak zostało. Pracowałem w

...