Do czego będziemy tańczyć w sylwestra?

Rozmowa z Jackiem „Jazzkiem" JANASZKIEWICZEM, DJ-em i producentem muzycznym ze Szczecina.

- Jesteśmy tuż przed sylwestrem i z pewnością wiele osób zastanawia się nad tym, jak zorganizować zabawę, na której każdy będzie się dobrze bawił. W rytm jakiej muzyki, twoim zdaniem, będziemy witać Nowy Rok?

- Sylwester to jest jedyny dzień w roku, kiedy możemy bawić się do wszystkiego, tu nie ma ograniczeń. Jeśli chcemy, żeby wszyscy się dobrze bawili, najlepszym wyjściem jest granie przekrojowe, które trafia do wszystkich. Ja gram sporo swoich utworów, w których miksuję piosenki w różnych stylach i klimatach, tworząc jedną całość.

- Masz jakąś piosenkę, bez której zabawa sylwestrowa nie może się obyć?

- Gram dużo lat 80. Są to klasyki - począwszy od Prince’a, Jacksona, skończywszy nawet na italo disco. Chodzi o to, żeby wszyscy się bawili i wszyscy byli zadowoleni. To jest jedyny dzień w roku, kiedy robię wyjątek dla gości, którzy są na imprezie, bo raczej gram tematycznie.

- Wyobraźmy sobie, że mamy już gości w progu mieszkania. Co zrobić, żeby zapewnić sobie dobrą

