Dla rekreacji w środku osiedla

Prace już są zaawansowane. Termin zakończenia inwestycji to koniec października tego roku. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Nowoczesny plac rekreacyjny powstaje w środku osiedla w Policach. To w pobliżu siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik" przy ul. Roweckiego. Inwestycja realizowana jest we współpracy spółdzielni z gminą. Ma być gotowa do końca października tego roku.

- Plac ma być wielofunkcyjny - mówi Krystian Kowalewski z SM „Chemik". - Będą tam: scena, wielofunkcyjne boisko, plac zabaw, pumptrack, bieżnia, mgiełka wodna, która pozwoli się schłodzić w czasie upałów, będzie więcej zieleni, być może będzie też kawiarenka. Ma być energooszczędne oświetlenie oraz monitoring, który zapewni bezpieczeństwo na tym obiekcie.

Prace już są zaawansowane. Termin oddania inwestycji to koniec października tego roku.

- Spółdzielnia dała swój teren do tego zadania i część środków na wkład własny - mówi Krystian Kowalewski.

Za przeprowadzenie inwestycji odpowiada Gmina Police. Pomysł i koncepcja zagospodarowania

...