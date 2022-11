Dla pół tysiąca pacjentów onkologicznych. Rehabilitują, by pomóc wrócić do pracy

Program rehabilitacji leczniczej realizuje Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Już się zakwalifikowało do niego 225 osób z naszego regionu. Wciąż są wolne miejsca. Oferta dostosowana jest do indywidualnych potrzeb uczestników. Obejmuje m.in. ćwiczenia, konsultacje dietetyczne, spotkania z psychoonkologiem, turnusy rehabilitacyjne. Wszystko bezpłatnie dla pacjentów w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym. Po to, aby pomóc im w powrocie do aktywności zawodowej.

Unijny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez ZCO od ubiegłego roku.

- To kompleksowe działanie, które ma pomóc pacjentom onkologicznym w powrocie do pracy - mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. - Przewidziano konsultacje z onkologiem, wsparcie psychologa czy porady lekarza rehabilitacji.

Ćwiczenia odbywają się w małych kameralnych grupach, na specjalnie przygotowanej sali rehabilitacyjnej. Pacjenci mają również możliwość skorzystania z konsultacji dietetycznych oraz wzięcia udziału w spotkaniach z

