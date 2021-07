Derby Stargardu w III lidze. Pojedynek z byłym klubem już w sierpniu

Mimo ponad 40 lat na karku nadal jest pierwszym bramkarzem Kluczevii Stargard. W tym sezonie będzie miał okazję zagrać w derbach Stargardu i mierzyć się ze swoim byłym klubem Błękitnymi Stargard. Marek Ufnal, bo o nim mowa, wciąż jest niezastąpiony na swojej pozycji.

Obecnie w piłce nożnej wiek uprawiania sportu przesunął się o kilka lat, dotyczy to również bramkarzy, którzy wydłużają, jak mogą, swoją przygodę z piłką. Takim golkiperem w naszym regionie jest Marek Ufnal, który swoim doświadczeniem i przede wszystkim pewną grą pomaga swojej drużynie.

- Jak zdrowie pozwoli, to chciałbym jeszcze trochę bronić. W moim wieku to inni zawodnicy powinni stać na bramce, a ja mógłbym być co najwyżej zmiennikiem. Najwidoczniej jeszcze zasługuję na bycie pierwszym bramkarzem - powiedział Marek Ufnal.

Kluczevia jest beniaminkiem III ligi, a klub wywalczył historyczny awans na ten poziom rozgrywkowy.

- Będziemy postrzegani w tej lidze jako chłopcy do bicia. Nie mamy takiego budżetu jak większość występujących tutaj zespołów. W tym względzie dzieli nas od rywali przepaść. Celem jest oczywiście

...