Czytelniczka o linii autobusowej nr 107. „Jestem oburzona, jak są traktowani pasażerowie”

O problemach pasażerów autobusów linii 107 pisaliśmy wielokrotnie. I o wypadających kursach, i o wysadzaniu wszystkich pasażerów w środku trasy, i ogólnie o wielkich opóźnieniach. Odpowiedzialni za funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Policach i w Szczecinie niezmiennie tłumaczą tę trudną sytuację: brakami kadrowymi (za mało kierowców), robotami drogowymi, zmienioną organizacją ruchu, koniecznością dostosowania kursów do zmiennej sytuacji na drogach... Pasażerom tłumaczenia te jednak ulgi nie przynoszą. Dowodem kolejny list od jednej z naszych Czytelniczek, który dotarł do nas drogą elektroniczną w środę 20 grudnia.

Komentarze

Zielona Szansa 2023-12-27 17:46:19 Ale nic nie napisaliście czy WiFi działało? Bo jak nie , to może pomoże jakaś interpelacja?

do @obs 2023-12-27 17:42:56 widać żeś głupi. zryli ci mózg. jesteś nieślubnym dzieckiem dyktatora, czy może opłacanym kolesiem 70 +? czemu ciebie nie ma w siedzibie tvp? czy byłeś autobusem na wigilii? Nie pozdrawiam.

poldex 2023-12-27 16:34:52 Pisiory prą do wojny domowej. Ale mają problem bo obecną ekipę popierają młodzi: 45-, a ekipę kurdupla emeryci 55+. Dziadki chcą się z młodymi naparzać? :) Powodzenia. :))

Rewolucja Torowa 2023-12-27 16:17:00 Rewolucja trwa i trwać ma , nie narzekać

Jerzyn 2023-12-27 15:25:36 Nie wysiadać autobus jedzie zgodnie z informacją o trasie, jeżeli pisze Police Wyszyńskiego to tam dojechać.

Spokojnie 2023-12-27 13:58:58 Jak ruszy SKM to na 107 się poluzuje.

Niedługo SKM 2023-12-27 13:57:41 SKM będzie lepszym połączeniem do Polic niż te całe autobusy.

@anonka 2023-12-27 13:56:00 Wpływy z biletów już dawno stanowią znikomy odsetek środków, z jakich utrzymywane są miejskie spółki transportowe. Miasto co roku dokłada dziesiątki milionów do komunikacji miejskiej. A koszta te, przez wzrost cen mediów, ciągle rosną i przeganiają wysokość miejskich subwencji. Cena biletów nie ma żadnego znaczenia, przeciwnie, jakby komunikacja była za darmo dla wszystkich, to miasto paradoksalnie by zaoszczędziło, gdyż mniejsze środki pakowałoby w obsługę odciążonego ruchu samochodów osobowych

wołanie na puszczy 2023-12-27 12:57:39 Może wzorem innych miast np. Poznania, linie z podmiejskich gmin, miejscowości, kończą swój bieg na pierwszej pętli autobus-tram na terenie miasta ? Ludzie, to nie wstyd uczyć-ściągać od lepszych. Ludkowie chodziliście do szkoły? Tak? No to jak czegoś nie wiedzieliście to ściągaliście od głupszych czy od lepszych od siebie :))

hihi 2023-12-27 12:54:33 ,,A poza tym nic na działkach się nie dzieje Co niedziela działkowiczów barwny tłum''

#### 2023-12-27 12:23:53 Linia 107 to jest porażka albo nie ma na czas przyjazdu albo jak już jest to są 4 na raz. Pieniądze jedna droga trzeba może zarząd zmienić ??

Pamiętamy 2023-12-27 11:56:11 Powstanie Wielkopolskie. Polacy Polakom. Chwala dla zwycięzców. Na kanale yt Mysl Polska ciekawy i wartosciowy program o powstaniu.

Barbra Strejsand 2023-12-27 11:39:52 1 Nie trza było wysiadać. Niech najpierw przyjedzie rezerwa. 2 Taksówki na rachunek przewoźnika czy ZDiTM

do marudy 2023-12-27 11:38:48 pewnie ma za darmo komunikacje i jeszcze marudzi

@obs 2023-12-27 11:25:53 Ale jest nadzieja na zmianę. Nowa władza stworzy warunki do edukacji polakow (sic!), wystarczy odkurzyć stare materiały (dziadek DT napewno zostawił dokumenty z okresu służby). I będzie można reedukować polaczkow - oczywiście z odpowiednimi nowelizacjami n.p. Obsługa kart kredytowych (tylko niemieckich banków), obsługa kas samoobsługowych - tylko Lidl, Kaufland etc. Znajomość językow obcych - tylko niemiecki! (jidisz jest podobny). 2 pokolenia i Polacy będą jak marzenie (niemieckie - od wieków).

Simca 2023-12-27 11:11:52 Rewolucja w komunikacji, jaką zafundowały nam władze miasta, wymaga ofiar."Ofiary losu" pracujące w magistracie, zrobiły ofiary także z pasażerów.

anonka 2023-12-27 10:58:57 podnieść ceny biletów i dać podwyżki kierowcom. ceny biletów stoją od lat, a koszty wzrosły.

Obs 2023-12-27 10:32:38 Ludzie co was dziwi… przecież to Polska - “Kraj” ludzi inteligentnych inaczej Już Piłsudski powiedział że Polacy to idioci….. Skąd to ciągłe zdziwienie - tu nic nie jest i nie może być normalnie…. Wystarczy popatrzeć na rząd, samorządy i wreszcie na samych siebie (nie tylko w lustrze). Wszystkiego &&€#@%! w NOWYM ROKU!

Stary 2023-12-27 10:18:36 Zamiast narzekać trzeba było sobie na przystanku "Dzień pieszego pasażera". Czasami jeżdżę na tej trasie i korzystam. Autobusy jeżdżą stadami co jest bardzo roztropne. Podjeżdża - jest przepełniony? To wsiadam do kolejnego! Był wybór i jechałem wygodnie na siedząco. A stary jestem! Może spadło obciążenie linii, może uległ awarii inny autobus? Pozdrawiam kierowców i motorniczych. Bezpiecznych kursów

Pasażer 2023-12-27 10:17:11 Cieszcie się ,że nie musicie korzystać z lini63 to dopiero jest tragedia!!

Andrzej Duda 2023-12-27 09:21:02 Kupcie se auta biedaki.

Konduktor 2023-12-27 09:09:47 Zacznijcie płacić jak się należy to będą kierowcy. Reszta to ściema.