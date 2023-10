Czy to raper? Czy to żul? Nie, to Zdechły Osa

W Szczecinie na Festiwalu Młodych Talentów wystąpi jedna z najmodniejszych wschodzących gwiazd polskiej muzyki, Zdechły Osa. W swojej twórczości miesza rap, punk, elektronikę. O sobie mówi, że nie czuje się raperem i „wolałby być uważany za żula niż rapera".

Choć niełatwo go klasyfikować, to jednak z łatwością można go odróżnić od innych młodych polskich twórców. Jego znak rozpoznawczy to chwytanie hedonistycznego i dekadenckiego ducha współczesności w formie krótkiej, brudnej piosenki. Dawno żaden artysta tak nie namieszał na polskiej scenie, jednocześnie otwarcie przyznając, że nie chce być wrzucany do worka z raperami, którzy kojarzą mu się z „wczutami" i „napinką", od których on sam stroni. Na jego koncercie można spodziewać się kręcenia młynów pod sceną i zdartych gardeł jak na hardcore’owych gigach.

W 2021 roku Zdechły Osa zadebiutował swoim pierwszym wydanym legalnie albumem pt „SPRZEDAŁEM DUPE", który zyskał status złotej płyty, a jedna z najbardziej popularnych piosenek „Patolove" ma ponad 30 milionów odsłon na YT. W „Patolove" tak artysta zachwycał się ukochaną: „Jesteś

...