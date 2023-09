Czy da się zapobiec betonowej „patelni” w mieście?

Choć tegoroczne lato nie było tak upalne jakbyśmy oczekiwali, to w niektóre dni temperatury w centrum były zawrotne, a nagrzane place i budynki nie pozwalały odetchnąć nawet wieczorem. Czy da się zaradzić „betonozie" w mieście bez przekopywania całego centrum? Okazuje się, że tak! Nad unikalnym pomysłem likwidowania miejskich wysp ciepła pracują naukowcy ze Szczecina - Łukasz Cierocki i Patryk Kamiński.

Szczecińscy naukowcy i pomysłodawcy projektu „Roofie" pracują nad badaniem obszarów miejskich za pomocą satelit i wykrywaniem miejskich wysp ciepła. - Miejskie wyspy ciepła to obszary, gdzie mamy bardzo zurbanizowany teren, ubogi w roślinność i swoją naturą akumuluje on ciepło. W tych miejscach mamy zazwyczaj duże nagromadzenie powierzchni sztucznych, np. asfaltu, betonu, cegły, które pochłaniają więcej promieni słonecznych niż ich odbijają, a następnie oddają energię, podwyższając temperaturę w otoczeniu. Dodatkowo do podniesienia temperatury powietrza w mieście dokłada się aktywność człowieka - ogrzewanie i klimatyzowanie w budynkach, ruch samochodowy. Przez to

...