Część nauczycieli dziś żałuje, że nie wybrała innego zawodu. Agresja w szkołach narasta

Kuratorium Oświaty w Szczecinie otrzymało w ub.r. 14 skarg na nauczycieli, którzy dopuścili się niewłaściwych zachowań wobec uczniów. W tym roku jedną. Dotyczy nauczyciela ze Stargardu, który bez przyczyny uderzył pierwszoklasistę w twarz. Wśród uczniów do naruszania nietykalności fizycznej dochodzi niemal każdego dnia. A część nauczycieli dziś żałuje, że nie wybrała innego zawodu.

Kiedyś bicie uczniów za złe zachowania zdarzało się w szkołach częściej. Bicie linijką po rękach albo po tyłku za złe zachowanie, brak zadania domowego albo za rozrabianie na lekcji, było akceptowalną formą dyscyplinowania niesfornych dzieci. Czasy się zmieniły. Ale zdarzają się jednostkowe przypadki. Jak ten w I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie. Nauczyciel na lekcji Bezpieczeństwo dla Edukacji spoliczkował ucznia pierwszej klasy.

- Kazał chłopcu podczas kartkówki przesiąść się do pierwszej ławki - opowiadają uczniowie „starego" ogólniaka. - A nauczyciel zwymyślał go, podszedł bliżej i ni z tego, ni z owego uderzył go w twarz. Byliśmy w szoku!

Nauczyciel od kilkunastu lat uczy w stargardzkim I LO.

...