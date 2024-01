Cytologia może uratować. Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Trwa Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. To okazja do przypominania jak ważne dla zdrowia i życia kobiet jest regularne wykonywanie cytologii - badania pozwalającego wykryć nawet niewielkie zmiany i szybko rozpocząć leczenie. Można to zrobić m.in. w ramach programu profilaktycznego raka szyjki macicy. Teraz obejmuje on większą grupę kobiet.

Co roku na świecie raka szyjki macicy wykrywa się u około pół miliona kobiet, a w tej liczbie jest 2,5 tys. Polek. Choroba wykrywana jest najczęściej u pań w wieku powyżej 60. roku życia. Ale bywa, że dotyka także bardzo młode kobiety.

Ten nowotwór można łatwo wykryć nawet w początkowym stadium rozwoju. Wcześnie zdiagnozowany jest w pełni wyleczalny. Dlatego ważne jest, aby kobiety regularnie wykonywały cytologię. Od lat w Polsce funkcjonuje program profilaktyczny, który teraz kierowany jest do jeszcze większej grupy pań.

- Bezpłatna cytologia w ramach programu profilaktycznego raka szyjki macicy, przysługuje kobietom w wieku od 25. do 64. roku życia, co 3 lata - zaznacza Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa

...