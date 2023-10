Cokolwiek robisz… Zaproszenie na wystawę

Szczeciński artysta Przemysław Cerebież-Tarabicki zaprasza na otwarcie swojej nowej wystawy, której nadał tytuł Respice finem.

Przypisywana Diogenesowi maksyma w pełnej postaci brzmi: „Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca".

- Maksyma jest mi teraz bardziej niż kiedykolwiek bliska - mówi Przemysław Cerebież-Tarabicki. - Kontynuuję, ale i poszukuję, niecierpliwie zmierzam do końcowego rezultatu, ale nie mówię, że to już „finem", bo zawsze pozostaje niedosyt i poczucie, że i jakieś inne „finem" jest możliwe albo kogoś do takiego zainspiruję.

W katalogu wystawy znajduje się recenzja autorstwa Magdaleny Lewoc, która w sposób syntetyczny zdefiniowała najnowsze prace Cerebież-Tarabickiego: „W większości prac prezentowanych na wystawie Respice finem Tarabicki wykorzystuje ulubiony motyw kompozycyjny - uproszczony, geometryzujący pejzaż, który opracowuje od lat w ramach cyklu

...