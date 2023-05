Chór Jana Szyrockiego świętuje 70-lecie

W sobotę o g. 18 w Filharmonii Szczecińskiej rozpocznie się koncert galowy jubileuszu 70-lecia Chóru Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Oprócz utworów a cappella usłyszymy jazzową mszę, Mass in Blue.

- Jeżeli chór śpiewałby przez 70 lat źle, to jubileusz byłby tylko smutnym dowodem zmarnowania talentów i czasu - mówi Edward Półrolniczak, wiceprezes chóru. - Szczęśliwie, ChAPS ma powody do świętowania. Od siedmiu dekad wykonuje bardzo różnorodny repertuar na całym świecie i na zjawiskowo wysokim poziomie. Wypracował również ChAPS swoje cechy charakterystyczne. Zmienność ustawień scenicznych, zamiłowanie do muzyki współczesnej oraz zadziwiające tempo pracy to tylko najważniejsze z jego zalet.

Jak podkreśla wiceprezes, ChAPS to różnorodna społeczność tworzona przez śpiewaków i chóralnych absolwentów, którzy wspierają

...