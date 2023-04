Bot zamiast polityków? Szczeciński radny sprawdza, czy jest potrzebny

REKLAMA

Komentarze

Gacek 2023-04-12 06:16:49 Oddajcie Gacka

Jerzyki 2023-04-11 16:23:23 Do powstania koncepcji budek dla jerzyków potrzeba było aż 4 radnych z KO w tym autora interpelacji opartej o Chat GPT-4. Budki w ilości 75 sztuk musiał zbić już samemu majster w ZUK. Potem wezwano mieszkańców by dobrowolnie odebrali budki z ZUK i sami je rozwiesili. Zobaczcie ile zaoszczędzimy na Chat GPT-4 jeślibyśmy tych 4 radnych wysłali do zbijania budek dla jerzyków i ich rozwieszania a majster z ZUK zająłby się miejskimi ławkami na których by usiedli mieszkańcy patrzący na jerzyki

@Ada 2023-04-11 15:24:29 Madry wpis az milo przeczytac. Dziekuje (na Slowika nie glosuje).

Piotr 2023-04-11 15:03:46 Jak czytam interpelacje Kurzawy, Mateckiego, Słowika i Jaskulskiego to myślę, że szybciej Bota można by nauczyć przepisów. Wciąż te same pytania, powielane chyba żeby iść na ilość.

Ada 2023-04-11 14:43:08 Jedyne co osiągnął to lans i promocja oraz dodatkowa praca dla urzędników, którzy mogliby ten czas przeznaczyć na bardziej potrzebne Szczecinowi działania. Zbliżają się wybory, wybierzmy mądrzej! Czas odesłać na kwietne łąki działaczy i aktywistów ,czas na osoby które rozumieją Szczecin i jego potrzeby

1,2,3 2023-04-11 14:13:40 sztuczna inteligencja będzie zdecydowanie lepsza od różnej maści gamoni obsiadających Sejm , spółki ,Rady Nadzorcze i Samorządy .Idźmy w tę stronę , a gorzej nie będzie !

xxx 2023-04-11 13:36:47 Słowik jak ogródki w alei fontann ? Bo grunwaldzki cały czas zakorkowany

wątpliwości etyczne 2023-04-11 13:36:45 Czyli Sz.P.radnego z Koalicji Obywatelskiej możemy spokojnie zwolnić z obowiązków i odesłać na "zieloną" trawkę, ponieważ zlecił AI wykonanie swojej pracy. Co więcej, weźmie dietę przedstawiając interpelację nr 4919 jako swoją, a w rzeczywistości stworzoną według algorytmu którego autorem nie jest. W interpelacji bot nie jest wskazany jako współautor, dlatego pytanie do prawnika: czy w takiej sytuacji można mówić o naruszeniu praw autorskich, przywłaszczeniu itd? To bardzo niedojrzałe podejście.

Żałosny kabotyn 2023-04-11 13:36:20 Z tego Słowika... Maszynom nie są potrzebne drogi rowerowe... Obejrzyj sobie Słowik Matrix'a, obejrzyj sobie Terminatora - i zacznij w końcu myśleć...