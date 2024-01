Bar „Turysta” – od 60 lat w Szczecinie!

Mariusz Siwak do idei przejęcia baru przekonał jeszcze dwóch znajomych. Fot. Krzysztof ŻURAWSKI

Bar „Turysta" to marka Szczecina - podobnie jak paprykarz czy pasztecik. Gdy zaczynał swoją działalność, mieścił się przy ulicy Obrońców Stalingradu. Funkcjonuje nadal w tym samym miejscu, ale już przy ulicy Edmunda Bałuki. Zmieniały się i czasy, i nazwa, a „Turysta" wciąż jest. W tym roku stuknie mu sześćdziesiątka!

Zmiany

Okazuje się, że mogło być różnie. Losy baru „Turysta" wahały się dwa razy: tuż po transformacji systemowej oraz jakieś pięć lat temu. To właśnie wówczas poprzednia właścicielka Krystyna Wargin postanowiła zrezygnować z prowadzenia „Turysty" - pojawiła się też możliwość całkowitego zamknięcia baru.

Na szczęście dla marki dowiedział się o tym Mariusz Siwak. Gotowanie to jego wieloletnia pasja i sposób na życie. Do idei przejęcia baru przekonał jeszcze dwóch znajomych. Pomysł przedyskutowali i postanowili, że „wchodzą w to".

- Już nie pamiętam, skąd się dowiedzieliśmy, że pani Krystyna poważnie rozważa zaniechanie dalszego prowadzenia „Turysty" - mówi Mariusz Siwak.

„Turysta"

To nie tylko nazwa i miejsce. To przede wszystkim ludzie, którzy przez lata tworzyli

