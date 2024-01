Żyła… i długowieczność. Sezon rozpoczął się niezbyt udanie

Toczy się kolejna edycja Pucharu Świata w skokach narciarskich, a teraz na półmetku jest prestiżowy Turniej Czterech Skoczni, do którego zgłoszonych zostało sześciu polskich skoczków narciarskich z Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim na czele, a w reprezentacji Polski są także: Maciej Kot, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł oraz Piotr Żyła.

Turniej Czterech Skoczni

W pierwszych zawodach w piątek w Oberstdorfie w świetnym stylu wygrał Niemiec Andreas Wellinger, ale powinien zostać zdyskwalifikowany za dziurę w kombinezonie i to już po kwalifikacjach, lecz uratował go tylko… brak kontroli. Podobna sytuacja miała miejsce przed rokiem, gdy Piotr Żyła zajął II miejsce w zawodach Pucharu Świata i mógł mówić o wielkim szczęściu, gdyż ze swojego skoku cieszył się z rozpiętym kombinezonem, za co także groziła mu dyskwalifikacja… W Oberstdorfie najlepszy z szóstki Biało-Czerwonych był Kamil Stoch, który zajął 17. miejsce.

Natomiast w Nowy Rok w Garmisch-Partenkirchen konkurs skoków zakończył się zwycięstwem Słoweńca Anze Laniska, a najlepszy z Polaków był Aleksander Zniszczoł zajmując 21.

...