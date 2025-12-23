Życzenia w wyjątkowym gronie

Podopieczni dwóch placówek przy ul. Łokietka w Szczecinie, prowadzonych przez Stowarzyszenie Zrozumieć, w ciepłej i rodzinnej atmosferze zasiedli do świątecznego stołu. W klubie „Słoneczny Senior” odbyła się wigilia ze wspólnym śpiewaniem kolęd z zespołem „Józefinki”. Seniorzy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Także w Placówce Wsparcia Dziennego „Serduszka” odbyła się wigilia. Podopieczni wspólnie z zaproszonymi gośćmi śpiewali kolędy i pastorałki. Prezenty dla dzieci przygotowali uczniowie z nauczycielami z Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Seniorzy z klubu „Słoneczny Senior” również zorganizowali niespodzianki dla dzieci z „Serduszek”. (K)

