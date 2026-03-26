Zwycięska koncepcja nowego osiedla w Podjuchach została wybrana

Do zaprojektowania była nie tylko sama zabudowa wielorodzinna, ale również zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną. Fot. UM Szczecin

Poznaliśmy projekt budowy nowego osiedla mieszkaniowego w szczecińskich Podjuchach. Sąd Konkursowy uznał, że zwycięska koncepcja w przekonujący sposób łączy wymagania urbanistyczne z naturalnymi walorami terenu oraz charakterem istniejącej zabudowy w okolicy. W uzasadnieniu podkreślono, że autorzy projektu właściwie dobrali skalę inwestycji, wykorzystując dwie typologie zabudowy i jednocześnie zachowując spójność z otoczeniem. Mimo licznych ograniczeń udało się stworzyć rozwiązania atrakcyjne pod względem przestrzennym, które nie naruszają przyrodniczego charakteru miejsca.

REKLAMA

Konkurs ogłosiło Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a jego organizacją zajmował się szczeciński oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zadanie polegało na przygotowaniu koncepcji zespołu zabudowy mieszkaniowej na obszarze pomiędzy ulicami Sąsiedzką, Ukośną i Wschodnią oraz autostradą. Do rywalizacji przystąpiły 23 zespoły projektowe, co pokazuje duże zainteresowanie inwestycją i znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju tej części miasta.

Podczas ogłoszenia wyników przewodniczący Sądu Konkursowego Zbigniew Maćków zwracał uwagę, że działania prowadzone przez Szczecińskie TBS wyznaczają w Polsce nowe standardy w budownictwie społecznym. Jak podkreślił, projekty realizowane w Szczecinie nie tylko odpowiadają na potrzeby mieszkaniowe, lecz także wprowadzają nowoczesne rozwiązania architektoniczne i podnoszą jakość życia przyszłych mieszkańców. Jego zdaniem jest to dowód na to, że mieszkania społeczne mogą wyznaczać kierunek rozwoju całego rynku, a nie jedynie go naśladować.

Pierwszą nagrodę w konkursie zdobyła pracownia 22Architekci, która otrzymała 50 tysięcy złotych oraz zaproszenie do dalszych rozmów dotyczących realizacji projektu. Drugie miejsce (40 000 zł brutto) zajęło biuro Marcin Jojko Architekci, natomiast trzecią nagrodę (30 000 zł brutto) otrzymał Jerzy Biel. Jury przyznało również trzy równorzędne wyróżnienia dla kolejnych pracowni architektonicznych. Po 10 000 zł brutto otrzymali: WXCA Group sp. z o.o., BAS sp. z o.o oraz Baumschlager Eberle Architekci Polska.

Planowana inwestycja obejmie nie tylko budynki wielorodzinne, ale także kompleksowe zagospodarowanie całego terenu wraz z infrastrukturą. W ramach osiedla ma powstać około 560 mieszkań przeznaczonych na wynajem, a także lokale usługowe o nieuciążliwej funkcji. Istotną częścią projektu będą również rozwiązania o charakterze społecznym. Zaplanowano między innymi ośrodek wsparcia dziennego dla seniorów, placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla starszych dzieci oraz mieszkania wspomagane i treningowe dla osób potrzebujących dodatkowej opieki, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Projekt zakłada również stworzenie przyjaznej przestrzeni wokół budynków. Na terenie osiedla mają znaleźć się ciągi piesze, miejsca parkingowe, tereny zielone, place zabaw i strefy rekreacyjne. Wszystkie elementy przestrzeni publicznej mają być dostosowane także do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.

Pierwszy etap inwestycji planowany jest na lata 2027-2029. Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, już za kilka lat Podjuchy zyskają nowe osiedle, które ma łączyć funkcję mieszkaniową z rozwiązaniami społecznymi i nowoczesną architekturą.

(dg)

REKLAMA